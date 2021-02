Droits TV – Canal+ récupère l’intégralité des matchs de Ligue 1 Uber Eats jusqu’à la fin de la saison 2020-2021

La crise des droits TV du foot français connait son épilogue, pour la saison 2020-2021. La Ligue de Football Professionnel (LFP) vient d’annoncer la signature d’un accord global avec le Groupe Canal+ pour le reste de la saison en cours.

Dans le détail, le Groupe Canal+ aura dorénavant l’ensemble des droits de la Ligue 1 Uber Eats en exclusivité avec cette acquisition des lots de Médiapro (Téléfoot). Selon L’Equipe ou encore RMC Sport, le groupe Canal+ va verser environ 35 millions d’euros pour ces lots.

Reste à savoir comment Canal+ ventilera ses matchs ou en sous-licenciera certains, notamment à beIN SPORTS qui est distribué par le Groupe Canal+ dans le cadre d’un accord exclusif.

« A partir de la 25ème journée de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT, et jusqu’à la fin de la saison 2020-2021, le Groupe CANAL+ disposera à chaque journée des droits audiovisuels exclusifs, en direct et en intégralité, de l’ensemble des matchs de Ligue 1 Uber Eats et de huit des dix matchs de Ligue 2 BKT. Outre les droits de ces matchs, le Groupe CANAL+ disposera de l’intégralité des droits magazines en semaine et le week-end » précise le communiqué de presse.

« A la suite de l’appel d’offres déclaré infructueux cette semaine, la Ligue de Football Professionnel et le Groupe CANAL+ se félicitent d’avoir trouvé une solution globale permettant d’exposer les matchs de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT à un large public pour la saison 2020-2021 ».

Retour de la @Ligue1UberEats et de la @Ligue2BKT à la maison jusqu’à la fin de la saison #canalaimelefoot — Maxime Saada (@maxsaada) February 4, 2021

Il y a quelques jours, le Groupe Canal+ avait revu à la hausse ses tarifs d’abonnement à ses chaînes et notamment son offre SPORT comprenant les chaînes beIN SPORTS ou encore Eurosport.

En ce moment, il vous coûtera 40,99€ par mois pendant 2 ans pour le pack Canal+ et le pack SPORT+ incluant les chaînes Canal+, Canal+ Sport, les chaines beIN SPORTS, Eurosport ou encore Infosport+. Des offres sans engagement sont également proposés par le Groupe Canal+ qui devraient permettre à certains de s’offrir à moindre frais la fin de la saison.

Pour rappel, Canal+ et beIN SPORTS diffuseront de nouveau l’intégralité de l’UEFA Champions League à partir la prochaine saison 2021-2022.