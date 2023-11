Droits TV – Des matchs de Ligue 1 sur des chaînes en clair ? Benjamin Morel (DG LFP Media) s’exprime sur le sujet au Sports Pro Madrid

A l’occasion de l’évènement « Sports Pro Madrid » organisé du 28 au 30 novembre, le directeur général de LFP Media Benjamin Morel s’est exprimé sur le sujet brûlant des droits TV de la Ligue 1. L’occasion de mettre en avant le produit auprès d’éventuels diffuseurs nationaux et internationaux présents.

Selon Benjamin Morel, un accord n’est pas encore pour tout de suite et il faudra encore patienter quelques semaines pour connaître le ou les futurs diffuseurs de la Ligue 1 en France. « Tout dépendra des valeurs financières » a rappelé le DG de LFP Media.

Ce dernier a également commenté le retrait annoncé publiquement de CANAL+ en amont du processus de l’appel d’offres resté infructueux en octobre dernier en qualifiant la décision « d’inhabituelle ».

Lors de son passage sur la scène de l’évènement professionnel « média, streaming et OTT », Benjamin Morel a également été interrogé sur la possibilité de voir une partie de la Ligue 1 être diffusé sur une chaîne en clair. « C’est une question intéressante. Nous avons des diffuseurs intéressés par des combinaisons différentes. Nous devrons faire des choix bientôt. Mais il y a des combos où effectivement il y a de la diffusion sur des chaînes en clair, que ce soit TF1 ou autres. »

Comme l’explique Sports Pro, Benjamin Morel a également précisé qu’avoir un diffuseur en clair qui apporte une visibilité significative « a beaucoup de sens quand vous avez une nouvelle offre d’abonnement payant ».

« La vérité est que nous sommes le 5ème championnat et qu’il y en a 4 devant nous, surtout si l’on considère les droits internationaux où nous sommes très loin derrière. […] malgré le fait que l’équipe de France est au sommet . C’est un paradoxe auquel nous devons remédier. […] Nous nous considérons donc comme une véritable marque challenger. Nous devons faire les choses différemment. Il ne s’agit pas pour nous d’essayer de reproduire ce que font les autres et de le faire le plus rapidement possible pour rattraper notre retard. Nous devons faire les choses de manière radicalement, radicalement différente. C’est ce à quoi vous pouvez vous attendre pour les mois à venir. »

'The truth is we're fifth, and there is a top four ahead of us' – LFP's chief executive Ben Morel on the league's standing in European domestic soccer.#SPMadrid #Ligue1 pic.twitter.com/XihJovyIuR

— SportsPro (@SportsPro) November 28, 2023