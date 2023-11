L’ASSE organise une soirée étudiante au stade Geoffroy-Guichard pendant le match face à Guingamp 

Le 5 décembre prochain, Saint-Etienne reçoit Guingamp pour le compte de la 17e journée de Ligue 2 BKT. Pour ce match, les Verts vont organiser une soirée étudiante pendant la rencontre.

« L’AS Saint-Étienne s’adresse régulièrement aux jeunes Stéphanois dynamiques » nous confie le club. « Après les avoir séduits lors de La Nuit des Martyrs qui est organisée ce 30 novembre dans une rue animée de Saint-Étienne, l’ASSE convie les étudiants stéphanois à la rencontre face à Guingamp dans un espace réservé avec des animations dédiées. »

« L’évènement étudiant se déroule en avant-match, pendant le match, et jusqu’à l’évacuation du public »

Dans la tribune Henri-Point Supérieure (blocs 38 et 39), le stade Geoffroy-Guichard va accueillir pour la première fois de son histoire une soirée étudiante. Avec un ticket d’entrée à 13€ qui offre une boisson, les étudiants pourront profiter d’un espace réservé avec une offre buvette dédiée ainsi que des goodies offerts. Cette soirée étudiante est limitée à environ 850 places. « L’évènement étudiant se déroule en avant-match, pendant le match, et jusqu’à l’évacuation du public, il n’y a pas de soirée ensuite » nous précise l’ASSE.

Pour attirer le plus d’étudiants possible, le club a collaboré avec FASEE (Fédération des Associations de St-Etienne Etudiantes) et Compass sur la communication de l’évènement. Les deux organisations aident aussi le club à échanger avec les BDE.

Une offre billetterie spécifique qui illustre parfaitement la stratégie de diversification de l’offre pour toucher les différents publics.

📢 Étudiant(e)s : #ASSEEAG sera votre match ! ✅ La place + une conso = 13€

✅ Zone réservée en tribune Henri-Point supérieure

✅ Défis entre BDE et BDS présents

✅ Distribution de goodies

… — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) November 7, 2023

Dans une ambiance unique pour ce type de soirée, des défis vont être organisés entre les BDE et les BDS. Le plus représenté sera d’ailleurs récompensé à la mi-temps. L’ASSE invite les étudiants à venir habillés aux couleurs de leur école.

Les étudiants intéressés peuvent s’inscrire en passant par leur BDE, depuis l’application Compass ou directement sur la billetterie en ligne pour ceux souhaitant venir seul à l’événement.

