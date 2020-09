Droits TV – La Ligue des Champions de Handball sur Eurosport jusqu’en 2026

Hier, Eurosport a officialisé l’arrivée de la Ligue des Champions de Handball sur ses antennes en France jusqu’en 2026.

Un deal conclu par Infront et DAZN, les partenaires exclusifs de la Fédération Européenne de Handball (EHF), qui concerne également la Pologne.

« Nous sommes très fiers d’être associés à l’EHF pour devenir la vitrine des plus grandes compétitions de handball en France. À un an des Jeux Olympiques de Tokyo et quatre ans avant Paris 2024, dont Eurosport sera le diffuseur officiel, l’acquisition de ces droits s’inscrit dans l’histoire olympique que nous souhaitons raconter, en suivant le parcours des plus grands athlètes, et ce tout au long de l’année » précise déclare Antonio Ruiz, SVP General Manager France & Iberia, dans un communiqué. « L’arrivée du handball renforce l’offre multisports d’Eurosport, média de référence dans le domaine en France. »

Dans le détail, le contrat comprend la diffusion de la Ligue des Champions, la Ligue Européenne et la Coupe Européenne, masculines et féminines.