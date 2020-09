Arnaud Rouger nouveau Directeur Général Exécutif de la Ligue de Football Professionnel (LFP)

Quelques jours après l’élection de Vincent Labrune au poste de Président de la Ligue de Football Professionnel, la LFP annonce la nomination d’Arnaud Rouger au poste de Directeur Général Exécutif en remplacement de Didier Quillot qui a convenu d’un commun accord de mettre un terme à son mandat.

« La LFP tient à remercier Didier Quillot pour son très bon bilan marqué par la progression des droits audiovisuels domestiques, le développement à l’international, la recherche de nouveaux investisseurs et la refonte des plateformes digitales de la Ligue » précise le communiqué.

« J’ai choisi de nommer au poste de Directeur Général Adjoint de la LFP, Mathieu Ficot » – Arnaud Rouger

Depuis 2003, Arnaud Rouger est salarié de la LFP et a occupé les fonctions de Directeur des Compétitions. « Pour mettre en œuvre la feuille de route qui sera communiquée prochainement par le Président et faire face aux prochains et nombreux défis à relever, j’ai choisi de nommer au poste de Directeur Général Adjoint de la LFP, Mathieu Ficot » précise Arnaud Rouger qui « Docteur en sciences économiques et titulaire du Master 2 « Droit et Economie du Sport » du Centre de Droit et d’Economie du Sport de l’Université de Limoges.