Droits TV : LaLiga reste sur beIN SPORTS jusqu’en 2024

Aujourd’hui, beIN SPORTS et LaLiga ont officialisé la prolongation de leur contrat de diffusion pour les trois prochaines saisons en France, soit jusqu’en 2024.

Après le retour de la grande majorité des matchs de l’UEFA Champions League dès la saison prochaine, beIN SPORTS sécurise un autre droit important dans le football avec le championnat espagnol dans lequel évolue des clubs comme le FC Barcelone, le Real Madrid ou encore l’Atlético de Madrid.

« Cet accord de renouvellement avec LaLiga, notre partenaire de confiance depuis 2012, soutient notre stratégie commerciale rationnelle de croissance et de rentabilité en France avec des investissements équilibrés pour les droits premium » commente Laurent de Camas, Managing Director beIN SPORTS France, dans un communiqué. « Le championnat espagnol est l’un des meilleurs au monde, et complète parfaitement notre prestigieux portefeuille incluant, entre autres compétitions, l’UEFA EURO 2020, l’UEFA Champions League à compter de la saison prochaine, mais aussi la Bundesliga, la Serie A, la NBA, la NFL, Wimbledon et bien plus encore ».

En dehors de l’Europe, beIN SPORTS diffuse le championnat espagnol dans plus de 35 pays dont 24 pays de la région Moyen-Orient Afrique du Nord, et 11 pays de l’Asie Pacifique (l’Australie, la Nouvelle-Zélande, Singapour, Hong Kong, la Malaisie, la Thaïlande, le Cambodge, le Laos, l’Indonésie, le Timor oriental et les Philippines).

LaLiga sur ESPN aux USA

Il y a quelques jours, LaLiga a également signé un nouveau contrat de diffusion aux Etats-Unis avec ESPN pour 8 saisons (2021-2029). La chaîne profitera notamment de sa plateforme OTT ESPN+ pour diffuser l’intégralité des matchs espagnols.

Ajoutons que le contrat comprend également les droits de diffusion pour le Canada avec des matchs visibles sur TSN et RDS. Selon Sportico, le montant total du contrat est évalué à 1,4 milliard de dollars soit 175M$ par an en moyenne. Un deal conclu par LaLiga North America, la joint venture créée par LaLiga et Relevent Sports.