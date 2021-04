Droits TV – Turner Sports rejoint Walt Disney comme détenteur des droits de diffusion de la NHL aux USA

Hier, la NHL a annoncé la signature d’un contrat de diffusion de 7 saisons avec Turner Sports sur le cycle 2021-2028.

Cette officialisation vient compléter le deal annoncé il y a plus d’un mois avec Walt Disney (ESPN, ABC), évalué à 400M$ en moyenne par saison.

Dans le cadre de l’accord avec Turner Sports, la division du groupe WarnerMedia (TNT, TBS) diffusera notamment 3 finales de la Stanley Cup (2023,2025 et 2027), une finale d’association chaque saison et la moitié des playoffs.

En outre, Bleacher Report, propriété de Turner, aura le droit d’utiliser les résumés de la NHL sur ses plateformes numériques. HBO Max devrait également être mis à contribution pour assurer une forte exposition à la NHL.

Selon le média CNBC, le montant du contrat des droits TV entre Turner Sports et la NHL est évalué à quelques 225 millions de dollars, soit un peu plus de 1,5 milliard de dollars sur 7 ans. Au total, la NHL va donc empocher en moyenne 625 millions de dollars par saison de droits TV aux USA (hors contrat local). Au Canada, CBS et TVA Sports détiennent la très grande majorité des droits. Un contrat de 12 ans qui se termine en 2026 et qui est évalué à 5,232 milliards de dollars canadiens.

Pour rappel, NBC était le partenaire média de la NHL depuis 2005-06, son dernier contrat de 10 ans arrivant à échéance à la fin de cette saison.