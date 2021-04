Offre Alternance : Commercial(e) sponsoring sport – Agence SEVEN

Rejoignez l’Agence SEVEN, filiale française du groupe international You First Sports, en tant que commercial(e) sponsoring sport.

You First Sports est une agence de marketing sportif internationale qui gère les droits de plus de 650 sportifs et accompagne les marques dans leur stratégie globale de sponsoring et communication à travers le Sport, l’Esport & l’Entertainment.

MISSIONS

• Prospection commerciale (Identification de prospects, recherche de contact, prise de rendezvous par email / téléphone, etc).

• Construction de recommandations stratégiques suite aux briefs clients.

• Présentation et vente de ces recommandations lors de rdv clients.

• Négociation, finalisation contractuelle et gestion de la relation client.

• Participation aux réponses aux appels d’offres avec les équipes de l’agence.

PROFIL

• En formation Bac +4/5 Ecole de Commerce ou équivalent universitaire.

• Capacité à prospecter et à convaincre.

• Excellent relationnel, autonome, persévérant et sens des objectifs.

• Etre curieux et comprendre les enjeux des annonceurs.

• Fort intérêt et grande connaissance pour le Sport et son écosystème.

• Maitrise des outils de bureautique : Notamment Excel et PowerPoint.

• Bon niveau d’anglais demandé.

INFOS PRATIQUES

• Candidature à envoyer à : contact@agence-seven.fr

• Adresse : 116bis avenue des Champs Élysées 75008 Paris