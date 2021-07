Mbappé sur la pochette du jeu vidéo FIFA 22 d’EA SPORTS sous les couleurs du PSG

Cet après-midi, l’éditeur de jeux vidéo EA SPORTS a annoncé que Kylian Mbappé serait pour la seconde année consécutive son ambassadeur principal présent sur les jaquettes de FIFA 22.

Pour la prochaine édition de FIFA 22, Mbappé sera une nouvelle fois la « cover star » de l’un des jeux les plus plébiscités chaque année par les gamers.

Sur les différentes pochettes présentées, Mbappé porte les couleurs du Paris Saint-Germain et le nouveau maillot domicile 21-22 pour la première floquée du logo Jordan.

En s’affichant pour une seconde fois sur la cover de FIFA, Mbappé confirme son statut de star planétaire du football et rejoint quelques rares autres joueurs à avoir eu cet honneur seul comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. « Etre deux années d’affilée sur la cover de FIFA est incroyable. J’ai une relation très spéciale avec le jeu et j’ai hâte d’en profiter avec vous tous » précise Kylian Mbappé dans un communiqué.

Avec Mbappé sur la couverture du jeu, c’est également le PSG, Jordan (Nike) et ALL (Accor Live Limitless) qui profitent de l’exposition mondiale du célèbre jeu vidéo.

Le trailer officiel de FIFA 22 sera dévoilé le 11 juillet. L’occasion de découvrir les premières images du jeu et de son gameplay.

Les jaquettes du jeu FIFA entre 2001 et 2021