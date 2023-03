NBA – Michael Jordan prêt à vendre ses parts des Charlotte Hornets ?

Propriétaire de la franchise NBA des Charlotte Hornets depuis 2010, la légende du basket Michael Jordan pourrait revendre ses parts à un groupe dirigé par le propriétaire minoritaire des Hornets et le propriétaire minoritaire des Atlanta Hawks.

Selon ESPN et comme le rapporte lequipe.fr, « aucun accord n’est imminent » mais Jordan réfléchirait très sérieusement à revendre ses parts de propriétaire majoritaire des Charlotte Hornets. Un statut qu’il avait obtenu en 2010 contre la somme de 275 millions de dollars. 13 ans plus tard, ESPN précise que si une vente venait à se réaliser « Jordan devrait conserver une participation minoritaire dans la franchise ».

Dans son dernier classement 2022 portant sur la valorisation des franchises NBA, le magazine Forbes estimait les Charlotte Hornets à 1,7 milliard de dollars, soit la 27ème équipe sur 30.

Breaking: Charlotte Hornets owner Michael Jordan is engaged in serious talks to sell a majority stake in the franchise to a group led by Hornets minority owner Gabe Plotkin and Atlanta Hawks minority owner Rick Schnall, sources told @wojespn. pic.twitter.com/it7lhVqBsR

