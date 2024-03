Antoine Béghin nouveau Directeur Sponsoring et Intégrité du sport du groupe FDJ

Hier, le groupe FDJ a officialisé l’arrivée d’Antoine Béghin au poste de directeur Sponsoring et Intégrité du sport.

« Ancien athlète de haut niveau (aviron), il succède à Amel Bouzoura sur le périmètre du sponsoring sportif, tout en conservant le poste de directeur Intégrité du sport qu’il occupe depuis juillet 2023″ précise le communiqué. Après 18 années au sein de la FDJ, Amel Bouzoura a récemment rejoint la Fédération Française de Football pour occuper le poste de Directrice de l’Engagement.

Dans sa nouvelle fonction, Antoine Béghin aura notamment la responsabilité de la stratégie de sponsoring du Groupe, que ce soit dans le cyclisme, football, basket, hand ou encore les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 dont FDJ est partenaire officiel.

Le parcours d’Antoine Béghin chez FDJ

Après sa carrière de haut niveau, Antoine Béghin a rejoint La Française des Jeux en 2001 en tant que chargé de l’accompagnement des athlètes de haut niveau dans le cadre du programme de mécénat sportif « Challenge », avant de prendre la responsabilité de l’équipe cycliste FDJ et du partenariat avec le CNOSF (Comité national olympique et sportif français). En 2005, il intègre la direction marketing et le département des paris sportifs avant de prendre la responsabilité de ce département au moment de l’ouverture à la concurrence du marché des paris en ligne en 2010. A partir de 2014, il devient directeur régional de FDJ pour le Sud-Ouest puis le Grand Ouest, avec pour mission de coordonner le développement de la force de vente et du réseau de distribution dans ces régions jusqu’en 2023.

