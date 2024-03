En 2033, une grande partie des acteurs du sport business pourrait cumuler 260 milliards de dollars de revenus

Il y a quelques jours, la société Two Circles a publié l’étude « Sports’ Sprint to $260B » qui explique comment les propriétaires de propriété intellectuelle sportive pourraient cumuler, en 2033, 260 milliards de dollars de revenus.

Dans ce nouveau rapport qui vise à démontrer la dynamique positive du business du sport, Two Circles s’intéresse aux propriétaires de propriété intellectuelle sportive (sports IP), comprenez les fédérations internationales, les fédérations nationales, les ligues, les équipes / franchises, les organisateurs d’évènements, les éditeurs de jeux vidéo sport, les acteurs du eSport et bien évidemment les athlètes.

La publication de Two Circles identifie ainsi trois principaux leviers susceptibles de stimuler cette croissance avec l’augmentation du nombre de fans, les expériences diversifiées et la capture directe de la valeur (relation directe aux fans, D2C)

« En connaissant mieux les fans, les organisations sportives créeront de meilleurs produits, expériences et opportunités sportives, créant ainsi une meilleure valeur pour chacun. En fin de compte, les fans seront les véritables gagnants de cette croissance passionnante dans les années à venir » explique Gareth Balch, PDG et co-fondateur de Two Circles.

Pour la société qui vient de racheter l’agence américaine Let It Fly Media, les revenus pourraient ainsi augmenter de plus de 60 % d’ici 2033, passant de 159 milliards de dollars par an en 2023 à 260 milliards en 2033.

Parmi les acteurs concernés par cette étude (sports IP owners), on retrouve donc les principales ligues , clubs et organisations comme la NFL, l’UEFA, la FIFA, la Premier League, les Lakers, le Real Madrid,… ainsi que les sportifs et anciens sportifs dont certains comme Michael Jordan ou encore Roger Federer restent très bankable et actifs dans le business.

Pour Two Circles, l’industrie des « sports IP » pourrait ainsi dépasser la télévision et se placer juste en dessous des jeux vidéos.

Il y a quelques mois, Two Circles tablait sur 7,8 milliards d’euros de revenus pour le sport professionnel français d’ici 2032.

