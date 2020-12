Le Tour de France et Orange prolongent leur partenariat jusqu’en 2024

Partenaires depuis 1999, Orange et le Tour de France prolongent leur idylle de 4 ans soit jusqu’en 2024.

Depuis plus de 21 ans, l’opérateur et Amaury Sport Organisation (A.S.O.) collaborent afin d’offrir le meilleur de la Grande Boucle aux spectateurs. Depuis 2004, le Tour de France bénéficie des dernières avancées technologiques, avec le 3G puis la 4G.

Pour cette 108ème édition en 2021, un nouveau cap sera franchit avec l’installation de la 5G, permettant aux organisateurs de proposer un spectacle toujours plus spectaculaire et connecté aux spectateurs et téléspectateurs.

« Le Tour est un défi permanent, à la fois physique pour les coureurs mais aussi technologique pour toute l’organisation, et notamment pour Orange. La qualité du maillage du réseau télécom ainsi que le savoir-faire des équipes nationales et locales d’Orange sont essentiels au bon déroulement de chacune des étapes. Je suis donc très heureux qu’Orange soit à nos côtés pour ces quatre prochaines années d’exploits et de défis. » déclare Christian Prudhomme, Directeur du Tour de France.

🤝 Le Tour de France et @Orange_France renouvellent leur partenariat pour 4 nouvelles éditions !

De son côté, Orange bénéficie chaque année du nouveau tracé du Tour pour développer un peu plus son réseau sur l’ensemble du territoire français. « Evènement populaire par excellence, la Grande Boucle est la plus belle des vitrines pour notre patrimoine naturel et culturel, mais aussi pour notre savoir-faire technologique » ajoute Fabienne Dulac, CEO d’Orange France. « La connectivité est aujourd’hui devenue essentielle au fonctionnement de l’épreuve ainsi qu’à son rayonnement. Orange est fier d’en être le fournisseur, grâce au formidable travail de ses équipes mobilisées. Le passage du Tour permet également à des communes et des lieux d’exception de voir leur connectivité s’enrichir grâce à de nouvelles installations Fibre, 4G et 5G Orange pérennes. Apporter le meilleur du réseau dans tous les territoires, c’est notre ambition et notre fierté. »

Orange active notamment son partenariat avec le Tour de France en proposant de découvrir l’envers du décor grâce aux comptes Twitter et Instagram « Le Tour de Franz ».

Yeeees ! 🥳 Orange renouvèle son partenariat avec @LeTour pour 4 ans. 👏

Pour l'occasion découvrez l'interview Top Chrono de Christian Prudhomme 🚴‍♂️#tdf2021

En 2013 et à une époque où la mode était aux caméras embarquées pour enrichir l’experience Fan, Orange avait lancé l’activation « Cow Pro ». Des smartphones avaient été installés sur des vaches pour diffuser des images en direct « inédites » du Tour de France.