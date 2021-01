eSport – L’agence Seven by You First Sports accompagne ALDI dans sa stratégie sponsoring

Ce matin, ALDI a officialisé son arrivée dans l’univers du eSport. Pour toucher une cible jeune, l’enseigne discount devient sponsor du Team Vitality, Solary et de la Ligue française de League Of Legends.

Pour mener à bien sa stratégie sponsoring, ALDI est accompagné par l’agence Seven by You First Sports qui a scellé des contrats de trois ans avec les trois organisations.

« ALDI devient un acteur important du esport en France et va véritablement s’inscrire comme un partenaire engagé. En effet, de nombreuses actions seront proposées aux joueurs professionnels et aux fans sur les 3 prochaines années, notamment autour du “bien manger”, et nous sommes impatients de lancer ces activations inédites » précisent François Gandolfi et Quentin Bravet, Directeurs associés de l’agence Seven. Reste à savoir si ALDI investira dans les mois à venir dans le sponsoring des sports « traditionnels ».

Dans le cadre de ces accords de partenariats, ALDI devient notamment sponsor maillot face de Solary et sponsor manche de Team Vitality. « Team Vitality est ravi de s’associer à ALDI. L’impressionnante croissance du groupe dans son secteur n’est pas sans rappeler la trajectoire de Team Vitality dans l’esport, et la volonté d’ALDI de promouvoir une alimentation saine et variée pour tous résonne avec la recherche permanente de performance au sein de nos équipes. De très belles histoires et activations vont inévitablement naître de cette collaboration » ajoute Nicolas Maurer, Directeur Général de Team Vitality.

Nous sommes très heureux de vous annoncer aujourd'hui qu'Aldi devient partenaire majeur de Solary ! ☀️ Merci à eux pour leur confiance 💛💙 On vous en reparle plus en détail ce soir à 20h dans l'émission de cuisine avec Chapi ! 👨‍🍳 pic.twitter.com/BCKoKCaxZn — Solary (@SolaryTV) January 14, 2021