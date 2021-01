Money : adidas VS Nike, la bataille du sponsoring sportif !

De son côté, adidas est notamment associé à Lionel Messi, Paul Pogba, James Harden, Damian Lillard, l’UEFA Champions League, la Coupe du Monde de la FIFA, la NHL, la MLS, le Real Madrid, Manchester United et des sélections de football comme l’Allemagne et l’Espagne.

Chez l’un et chez l’autre, c’est le football qui serait le sport numéro 1 avec 834M€ (50%) dépensés par Nike et 1,026 milliard (73%) pour adidas.

Pour booster leurs revenus, Nike et adidas misent énormément sur les stars du sport , celles qui font vendre des chaussures, des maillots et des sneakers dans le monde entier.

Des dépenses dont le retour sur investissement (ROI) est très souvent difficilement mesurable mais qui permettent aux annonceurs de travailler leur notoriété et leur image globale sur l’ensemble de leurs activités et catégories.

Pour s’offrir l’image des meilleurs sportifs et des meilleures équipes, Nike et adidas dépensent chaque année des sommes considérables en sponsoring , ou plutôt en contrats équipementiers.

