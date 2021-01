eSport – Que remporte le vainqueur du Vendée Globle Virtuel (Virtual Regatta) ?

Ce week-end, la 4ème édition du Vendée Globe Virtuel a été remportée par Jean-Claude Goudon. Depuis le 8 novembre, date de départ, le nombre de marins virtuels n’a cessé de croitre pour former une flotte de plus d’un million d’Imoca virtuels autour du monde sur Virtual Regatta.

Le Français Jean-Claude Goudon alias « tigrou 26120 », vainqueur de la 4ème édition du Vendée Globe Virtuel en 69 jours 22 heures et 16 minutes remporte une montre Ulysse Nardin (Diver x Cap Horn) d’une valeur de 8 900 euros comme nous le précise l’organisation.

« Il y a 4 ans, lors de la dernière édition du Vendée Globe, nous avions accueilli 450 000 joueurs. Pour cette nouvelle édition, nous nous étions fixés un objectif à 1 million de joueurs et nous avons réussi à franchir ce nouveau cap ! » précise Philippe Guigné, créateur de Virtual Regatta, dans un communiqué. « C’est une excellente performance, nous avons tout mis en œuvre pour y accéder, j’en suis très fier et je remercie toute mon équipe sans qui, rien ne serait possible. Cette édition est vraiment exceptionnelle et je félicite son grand vainqueur Jean-Claude Goudon – tigrou26120 -. Une nouvelle fois Virtual Regatta permet de faire vivre, partager et découvrir au plus grand nombre la course au large ».

Pour rappel, le vainqueur du Vendée Globe 2020 empochera la somme de 200 000€. Le second bateau empochera 140 000€ et le troisième 100 000€ (détail du prize money ici).