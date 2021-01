Ticketing – Two Circles fait l’acquisition de Sports Ink

Ce matin, l’agence de marketing sportif Two Circles a annoncé l’acquisition de Sports Ink. De quoi renforcer son offre billetterie et hospitalités.

Lancé en fin d’année 2012 par Paul Williamson, le Directeur Ticketing des Jeux Olympiques de Londres 2012, Sports Ink revendique plus de 30 millions de billets vendus pour une valeur de plus de deux milliards de dollars (JO 2016, Mondiaux d’Athlétisme 2017, Coupe du Monde de Rugby 2015 et 2019,…).

Two Circles précise que Paul Williamson intègre ses équipes en tant que Directeur. Les prochains sujets ticketing seront la Coupe du Monde de football Qatar 2022, l’Euro Féminin de football England 2022, les Jeux du Commonwealth 2022 à Birmingham, la Coupe du Monde de Cricket Masculine ICC T20 2022 ou encore la Coupe du Monde de Rugby 2023 organisée en France.

« Nous prévoyons post-Covid une demande record pour les expériences sportives en direct »

A l’arrêt en raison des mesures sanitaires prises pour enrayer l’épidémie de la COVID-19, le business du ticketing et des hospitalités retrouvera-t-il son rythme d’antan ? « Nous prévoyons post-Covid une demande record pour les expériences sportives en direct » précise Gareth Balch, PDG de Two Circles. « Les solutions commerciales établies par Sports Ink nous permettront d’exploiter cette demande et de renforcer notre capacité à atteindre de nouveaux publics et maximiser les recettes des événements de nos clients. L’expérience et le leadership de Paul joueront un rôle central dans l’évolution de notre offre billetterie et hospitalités à l’avenir ».