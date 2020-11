Eurosport Events et l’UCI dévoilent la Ligue des Champions du cyclisme sur piste (UCI Track Champions League)

La semaine dernière, l’Union Cycliste Internationale (UCI) et Eurosport Events ont dévoilé les contours et l’identité de la nouvelle compétition sur piste présentée il y a quelques mois comme une ligue mondiale.

Il s’agit de l’UCI Track Champions League qui proposera des courses rapides au format court dans six vélodromes en Europe.

L’UCI Track Champions League se déroulera sur six week-ends consécutifs entre novembre et décembre 2021. Kristina Vogel et Sir Chris Hoy seront les ambassadeurs de ce nouveau rendez-vous et interviendront sur Eurosport et sur GCN (Global Cycling Network).

Comment ça fonctionne ?

Les athlètes masculins et féminins s’affronteront pour le titre dans un programme de courses individuelles de sprint, de keirin, d’élimination et de scratch.

Toutes les courses seront disputées sur une journée et seront l’objet d’une diffusion de deux heures pendant ces six week-ends, « de quoi maintenir les fans en haleine, semaine après semaine » précise le communiqué. Les neuf meilleurs coureurs en sprint individuel et en Keirin, ainsi que tous les médaillés des courses de peloton aux Championnats du monde de cyclisme sur piste de l’UCI, seront sélectionnés pour la première UCI Track Champions League. Les coureurs pourront ensuite gagner les points convoités en vue des prochains Championnats du monde de cyclisme sur piste de l’UCI.

« Aujourd’hui, avec notre partenaire Eurosport Events, nous sommes heureux de présenter le nom, le logo et les ambassadeurs du futur circuit de cyclisme sur piste, spécialement conçu pour les téléspectateurs » précise David Lappartient, Président de l’UCI, dans un communiqué. « De novembre à décembre 2021, l’UCI Track Champions League réunira les meilleurs sprinters et spécialistes de l’endurance du monde pendant six week-ends rapprochés, dans des formats courts, afin d’élargir la communauté de la discipline à un nouveau public en quête de sensations fortes. Avec son identité visuelle forte, ses ambassadeurs légendaires et son calendrier compact, la nouvelle compétition sur piste promet d’apporter une bouffée d’air frais à une discipline historique de notre sport et aux Jeux olympiques et paralympiques. »

Un renouveau qui semble répondre à l’évolution des modes de consommation et des attentes des passionnés de cyclisme. Un produit qui semble également taillé sur-mesure pour séduire le grand public et recruter de nouveaux adeptes. Un format court et dynamique qui pourrait bien séduire également les parieurs à la manière des courses hippiques. Reste à savoir quelles marques s’associeront à cette première.