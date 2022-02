Metaverse – La NFL se lance de manière durable sur Roblox avec « NFL Tycoon »

A quelques jours du Super Bowl, la National Football League (NFL) annonce le lancement de « NFL Tycoon » sur la plateforme Metaverse Roblox.

Pour la première fois, une ligue majeure de sport lance une expérience dans la durée sur Roblox. Toute l’année, les fans de NFL et les utilisateurs de la plateforme virtuelle vont pouvoir évoluer dans un univers NFL proposant un large gameplay.

Dans le détail, les joueurs pourront notamment se glisser dans la peau d’un propriétaire de franchise et gérer différents aspects comme le développement d’un stade ou encore la constitution d’une équipe grâce à des packs de cartes représentant des joueurs. Il sera alors possible d’échanger ces dernières avec d’autres utilisateurs.

« Le partenariat avec la NFL offre à notre communauté davantage de moyens de célébrer leur passion », a déclaré Christina Wootton, vice-présidente des partenariats mondiaux de marque chez Roblox. « Nous sommes ravis de voir le sport et le divertissement évoluer pour offrir des expériences amusantes, authentiques et engageantes qui repoussent les limites de la créativité et rapprochent les fans »

Dans ce monde virtuel, il sera évidemment possible de gagner des récompenses ou encore de dépenser de véritables dollars pour s’acheter différents items comme des accessoires, vêtements,… Business is business.

Tout au long de l’année, de nombreux évènements (Destruction House,…) seront proposés à la communauté des joueurs sur Roblox. L’occasion pour la NFL d’aller toucher une cible spécifique constituée pour le moment de jeunes voir très jeunes et d’enrichir l’expérience des passionnés NFL via du gaming.

Découvrez ci-dessous une vidéo présentant en détail le gameplay de « NFL Tycoon » sur Roblox. L’occasion de découvrir en détail tout ce que vous pourrez faire dans cet univers virtuel, du choix des revendeurs de « food & beverages » à la décoration en passant par le trading de joueurs et autres achats in game.

