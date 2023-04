Fanseat va diffuser le championnat du monde de hockey sur glace 2023

Alors que le championnat du monde de hockey sur glace 2023 de l’IIHF se déroulera en Finlande et Lettonie en mai 2023, on connaît son diffuseur en France.

Pour les fans de hockey sur glace, rassurez-vous, vous pourrez voir le championnat du monde en mai prochain. La plateforme de streaming sportif de Spring Media « Fanseat » a obtenu les droits et va ainsi diffuser l’intégralité du tournoi en France, soit un total de 64 matchs. Même si Fanseat n’en détient pas l’exclusivité, la plateforme est actuellement le seul diffuseur connu en France…

« C’est une très bonne nouvelle pour le hockey français et les fans que le Championnat du Monde de hockey sur glace 2023 soit diffusé en intégralité sur notre plateforme Fanseat. Nous sommes toujours en quête de proposer aux fans plus de compétitions de hockey au plus haut niveau sur Fanseat, et le fait d’avoir le Championnat du Monde de hockey sur glace de l’IIHF nous aide à réaliser ces ambitions. » explique Jean-Maël Gineste, Responsable France chez Spring Media, dans un communiqué.

Pour suivre la compétition intégrale sur Fanseat, comptez 14,99€ pour le pass tournoi ou bien 4,99€ par match. Une compétition également accessible dans d’autres formules d’abonnement de la plateforme.

L’Équipe de France participera à nouveau à la première division du Championnat du Monde de hockey sur glace cette année, après avoir conservé sa place grâce à ses victoires contre le Kazakhstan et l’Italie lors du Championnat du Monde de hockey sur glace 2022 de l’IIHF.

Une plateforme de streaming qui diffuse notamment les matchs du championnat de France de hockey, la Synerglace Ligue Magnus.

