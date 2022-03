Football – adidas nouvel équipementier de l’Italie en remplacement de Puma

Ce midi, la Fédération italienne de football (FIGC) a officialisé la signature d’un nouveau contrat équipementier avec adidas. La marque aux trois bandes va succéder à Puma.

Il falloir s’y habituer. A compter de janvier 2023, la Squadra Azzura, vainqueur du dernier UEFA Euro 2020, portera des maillots adidas dans le cadre d’un nouveau contrat pluriannuel.

« Nous sommes ravis que l’une des équipes nationales les plus performantes rejoigne notre portefeuille de fédérations internationales, aux côtés d’autres géants tels que la DFB (Allemagne), la RFEF (Espagne), l’AFA (Argentine) et la RBFA (Belgique) et nous pouvons hâte d’atteindre de grands objectifs ensemble » précise Kasper Rørsted , PDG d’Adidas, dans un communiqué.

Pour rappel, Puma était fortement associé à l’équipe d’Italie car équipementier officiel depuis 2003.

« L’annonce du partenariat avec adidas est une source de fierté pour la FIGC. Cette collaboration représente une étape fondamentale dans le développement de notre attractivité commerciale et de notre marque tant en Italie qu’à l’étranger » ajoute le président de la FIGC, Gabriele Gravina.

Si Puma perd la sélection nationale italienne, la marque conservera une visibilité dans le « calcio » en devenant le ballon officiel de la Série A dès la saison prochaine, en plus d’habiller un club comme l’AC Milan.