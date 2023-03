Football – Exit Nike, adidas dévoile les nouveaux maillots de l’Arabie Saoudite (2023)

La marque aux trois bandes vient de révéler les nouveaux maillots domicile et extérieur de l’Arabie Saoudite. Une tenue qu’ils inaugureront dans 2 jours.

Rappelez-vous, entraînée par Hervé Renard, l’Arabie Saoudite avait fait sensation lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar en battant les futurs champions du monde argentins en poule. Les Faucons, comme on les surnommes, étaient à l’époque équipés par Nike.

C’est désormais adidas qui a hérité de cette nation et la firme allemande vient de dévoiler les nouvelles tuniques.

D’une base verte, les détails rappellent les feuilles de palmiers qui viennent apporter un contraste avec une teinte plus claire. Présent également sur le logo de la fédération, le palmier est un symbole important du pays. Un liseré couleur or entoure le col et les bandes blanches couvrent les épaules du maillot. On notera une légère différence entre le maillot domicile homme et femme.

Pour la tenue extérieure, le vert des manches s’accorde avec le blanc uni du reste du maillot. Cette fois-ci, les trois bandes sont dorées, mais le liseré qui entoure le col est toujours présent.

Pour apercevoir l’un de ces deux maillots portés par l’Arabie Saoudite, rendez-vous le vendredi 24 mars et la réception du Venezuela en match amical au Stade du Prince Abdullah Al-Faisal.

