Cristiano Ronaldo, Leo Messi et la chocolaterie, un « ticket d’or » pour voir le PSG contre Al Hillal & Al Nassr en Arabie Saoudite

Alors que le PSG affrontera l’équipe « all star » des clubs d’Al Hillal et Al Nassr (club de Cristiano Ronaldo) le 19 janvier prochain en Arabie Saoudite, plus aucun billet n’est à vendre. À l’exception d’un « Golden Ticket ».

Dans 7 jours, le Paris Saint-Germain emmené par Messi, Mbappé et Neymar affrontera la sélection des meilleurs joueurs d’Al Hillal et Al Nassr, le nouveau club de Cristiano Ronaldo.

Même si cela ne reste qu’un match amical et qu’on est loin des Clasico « Barça – Real » d’il y a quelques années, ça sera tout de même la première fois depuis 3 ans que Messi et Ronaldo s’affronteront. Qui plus est, la première fois que CR7 affrontera la pulga dans son nouveau club saoudien et l’argentin avec le maillot parisien.

Et il n’aura donc fallu que quelques heures pour que la totalité des billets soient vendus, l’évènement est « sold out ». Selon l’organisation, plus de 2 millions de demandes de billets venants de 170 pays différents auraient été recensées. Rappelons que le « King Fahd Stadium » qui accueillera cette rencontre dispose d’une capacité de 67 000 places.

Face à une telle demande, Son Excellence Turki Al-Sheikh, chef de la Saudi General Entertainment Authority (GEA), a mis aux enchères un billet spécial sur son compte twitter. Intitulé « Golden Ticket » (« Le ticket d’or »), ce billet pourrait bien devenir la place d’un match de football la plus chère de l’histoire.

L’offre la plus élevée a été atteinte ce jeudi avec 2,6 millions de dollars. Comme le rapporte Arab News, c’est l’homme d’affaires saoudien Mushref bin Ahmed Al-Ghamdi, directeur général du groupe AqarOne qui l’a formulé. Mais ce n’est pas fini ! La vente aux enchères se terminera le 17 janvier prochain.

الحمدالله🤲🏻🇸🇦❤️ ويارب اكثر واكثر 🇸🇦🙏🏻 pic.twitter.com/BcOxBmAnqU — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 11, 2023

Qu’offre le Golden Ticket ?

Cette place pas comme les autres est un peu l’équivalent du ti­cket d’or dans Char­lie et la cho­co­la­te­rie. Pour commencer, l’enchérisseur gagnant assistera à la cérémonie d’ouverture et verra le match assis à côté de Son Excellence Turki Al-Sheikh. La personne aura également accès aux vestiaires des deux équipes et pourra rencontrer toutes les stars présentes ce jour-là.

Elle aura aussi la possibilité de participer à la cérémonie de remise de trophée, de même que de prendre une photo avec l’équipe vainqueur. Enfin, notre ami aura l’honneur de faire partie d’un dîner de gala avec de nombreuses superstars du football.

Tous les bénéfices de cette vente seront donnés à l’association caritative Ehsan. Une plateforme dirigée par l’Autorité saoudienne des données et de l’intelligence artificielle (SDAIA) pour soutenir les dons caritatifs au Royaume d’Arabie Saoudite.

Le final four de la Coupe du Roi se déroule actuellement dans le stade qui accueillera la rencontre entre le PSG et les meilleurs joueurs d’Al Hillal et Al Nassr.

Cependant, si vous préférez regarder ce match confortablement dans votre canapé, sachez que beIN SPORTS

