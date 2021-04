Football – Infront récupère une grande partie des droits TV internationaux de la Série A sur 2021-2024

En fin de semaine dernière, l’agence de marketing sportif Infront a officialisé son accord avec la Série A concernant les droits TV internationaux du championnat de football italien.

Dans le cadre de cet accord, Infront va s’occuper de la commercialisation des droits sur toutes les plateformes pour l’Europe (hors Italie), l’Asie, l’Océanie, l’Afrique Subsaharienne et le continent américain hors USA pour le cycle 2021-2024.

Selon les médias italiens et comme le précise SportsPro, Infront devrait débourser la somme de 139 millions d’euros par saison pour ces droits internationaux. De nombreuses offres auraient été faites à la ligue italienne dont Kosmos (Coupe Davis), IMG, Sportfive ou encore Mediapro.

« Cette nouvelle phase de notre collaboration permettra à Infront de mettre une fois de plus en avant son expertise et sa connaissance approfondie de l’industrie du football tant en création de contenu qu’en exposition » précise Bruno Marty, Senior Vice President d’Infront, dans un communiqué. « Avec cet accord, nous augmentons l’attractivité et la diversification de notre portefeuille de droits médias ».