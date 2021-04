Nike dévoile une collection célébrant le nouveau logo de l’Inter Milan

Equipementier de l’Inter Milan, Nike a décidé de célébrer le nouveau logo du club dévoilé la semaine dernière avec une collection spéciale « I M ».

Parmi les pièces proposées à la vente, on retrouve notamment un maillot spécial au look destructuré utilisant une palette de couleurs qui comprend du jaune, du blanc, du noir et du bleu. Un jersey complété par une veste, un jogging ou encore un t-shirt.

Précisons que ce nouveau maillot de l’Inter sera disponible dans le jeu vidéo FIFA21 Ultimate Team à partir du 10 avril.