Football – Santander prolonge son contrat de Naming avec LaLiga jusqu’en 2023

Partenaire-titre du championnat espagnol de football depuis 2016, Santander a annoncé la prolongation de son contrat de Naming avec LaLiga pour deux saisons de plus et une en option.

C’est un partenariat qui commence à « s’inscrire dans la durée » pourrait-on écrire. La banque Santander a décidé de continuer à miser sur le championnat espagnol pour les saison 2021-2022 et 2022-2023. La première division continuera de porter le nom de « LaLiga Santander » et la seconde division « LaLiga SmartBank ».

« Cet accord est fondamental pour nous » précise Javier Tebas, Président de LaLiga, dans un communiqué. « En cette période, être en mesure de pouvoir recevoir le soutien de sponsor principal, Banco Santander, prouve que nous sommes sur la bonne voie. Banco Santander est une entreprise leader dans son secteur qui a décidé de choisir LaLiga comme principal partenaire dans le monde du sport, ce qui est pour nous une véritable fierté ».

Pour rappel, le contrat de Naming entre Santander et LaLiga avait été reprolongé de deux saisons en 2019. Avant l’arrivée de Santander en 2016, le partenaire-titre de LaLiga était BBVA.

Santander stoppe son deal avec l’UEFA Champions League

Précisons que parallèlement à ce nouvel accord avec LaLiga, Santander ne renouvellera pas son partenariat avec l’UEFA Champions League à l’issue de cette saison. Un contrat qui portait sur le cycle 2018-2021. Vous ne verrez donc plus cette publicité avec Ronaldo, en tout cas pas autour du thème de la Champions.

En renforçant ses liens avec LaLiga, Santander s’offre évidemment une large fenêtre d’exposition à l’international. Le championnat espagnol revendique une audience cumulée de 2,8 milliards de personnes à travers le monde lors de la saison 2019-2020. Une puissance qui s’exprime également sur le digital et les réseaux sociaux de LaLiga et de ses clubs, le FC Barcelone et le Real Madrid en tête de gondole.

Outre le championnat de football, Santander continue également de miser sur un autre asset sport iberique puissant avec Rafael Nadal, son ambassadeur depuis 2020.