Football – Le Collectif Nantais implique les particuliers pour un éventuel rachat du FC Nantes

Le projet de rachat du FC Nantes, porté par Collectif Nantais, continue de grandir. Mickaël Landreau, parrain du collectif, et ses associés ont déjà réuni près de 10 millions d’euros.

Ils ont ouvert lundi une cagnotte participative pour les particuliers. Pour 100 euros minimum, les supporters et particuliers peuvent devenir actionnaire. De son côté, le président Kita assure que le club n’est pas à vendre.

Tout roule pour le FC Nantes sur les terrains en ce début d’année 2022. Les Canaris sont sixièmes de Ligue 1 Uber Eats et disputeront la finale de la Coupe de France, le 7 mai prochain. Difficile d’en dire autant sur les coulisses du club. Le direction du club, et principalement son président Waldemar Kita, sont vivement critiqués par les supporters et observateurs nantais.

C’est pourquoi le Collectif nantais, créé par des dirigeants économiques régionaux dont Philippe Plantive (patron de Proginov, et président du Collectif) et incarné par l’ancien gardien de but Mickaël Landreau, a vu le jour. Ce collectif monte depuis juin 2021 un projet de rachat du FC Nantes et prépare, de son souhait, l’après-Kita.

10 millions d’euros

Près d’une dizaine de millions d’euros a déjà été récoltée grâce à des investisseurs locaux. Parmi eux : des chefs d’entreprises de la région, dont des sponsors actuels du club, mais aussi des anciens joueurs, qui ont tous investi, au moins, la somme de 100 000 euros.

Mickaël Landreau et ses associés continuent de démarcher des investisseurs. Ils visent la barre des 20 millions d’euros. Ces derniers ne ferment pas la porte à l’arrivée d’un investisseur plus ambitieux, capable de débloquer plusieurs dizaines de millions, si et seulement si, ce dernier entre en phase avec les valeurs du Collectif Nantais.

100 euros minimum pour devenir actionnaire du club

Depuis lundi, une campagne de financement participatif a même été lancée auprès du grand public avec une mise minimale à 100 euros. « Les supporters peuvent devenir actionnaires », expliquait dimanche Mickael Landreau sur le plateau du Canal Football Club.

Chacun d’eux se voit offrir un cadre avec le numéro de leur souscription. Mais surtout, les fans pourront, à terme, être représentés au conseil d’administration du club.

Mardi soir, un peu moins de 48 heures après son lancement, la cagnotte s’élevait à 70 000 euros, grâce à l’apport de 500 donateurs.

« Si nous attirons plusieurs milliers de co-adhérents, ça donnera du poids à notre projet»

Avec cette cagnotte participative, le Collectif Nantais n’entend pas uniquement amasser des fonds. Il veut surtout obtenir un soutien populaire qui rendra ce projet crédible. « Ce n’est pas avec un million d’euros de plus que nous augmenterons nos chances de rachat, a concédé Mickaël Landreau, un des parrains du Collectif nantais, dans les colonnes de Ouest France, dimanche. Mais si nous attirons plusieurs milliers de co-adhérents, ça donnera du poids à notre projet. »

Les dessous d’un clip qui rassemble

Pour illustrer ce projet, le collectif a travaillé avec l’agence B Side pour la réalisation de l’identité visuelle. En parallèle, une vidéo promotionnelle a été réalisée par Théo Boyer qui se décrit comme un supporter classique.

« Je ne connaissais pas Micka et Philippe. J’ai réussi à entrer en contact avec eux et je leur ai proposé de faire une vidéo promotionnelle. Pour Philippe, sa vision du collectif nantais était de rassembler autour d’un territoire qui vibre » nous explique Théo Boyer. « Les deux contraintes étaient de n’utiliser aucun logo du FCN et aucune image d’archive puisque nous n’avons pas les droits. J’ai proposé un scénario dans lequel on verrait juste des personnes qui aiment le football. Montrer que le territoire aime le football, les jeunes, les moins jeunes, les féminines. Et j’ai proposé de rajouter une voix off avec quelqu’un d’emblématique, qui fait l’unanimité, qui RASSEMBLE. Raynald Denoueix apparaissait comme une évidence et il a accepté tout de suite, très gentiment. On a décidé de rajouter Ouedec et Da Rocha, pour montrer les différentes générations de joueurs qui s’impliquent. »

« Raynald Denoueix apparaissait comme une évidence et il a accepté tout de suite, très gentiment »

Le FC Nantes n’est pas à vendre mais…

Alors doit-on s’attendre à voir une offre du Collectif Nantais dans un futur proche ? Pas sûr. « Nous ne voulons pas crisper, mais fédérer et être prêts le jour de la transition… Si nous faisons bien le travail, je crois que nous aurons une opportunité. Mais ce n’est pas nous qui maîtrisons la temporalité », a déclaré à Ouest France Philippe Plantive, patron de Proginov, et président du Collectif Nantais.

En effet, le président Kita continue de marteler que le club n’est pas à vendre même si « il examine bien évidemment toutes les offres sérieuses, c’est-à-dire construites et financées, a assuré le FC Nantes à RMC Sport ce mardi soir, avant d’ajouter : « Les repreneurs sérieux présentent leur offre au propriétaire et font rarement – pour ne pas dire jamais – le tour des plateaux de télé et de radio avant d’avoir monté leur dossier. »

« S’il vend le club 20 à 25 millions, on est prêts dès demain »

« Si, demain, Waldemar Kita met la clé sous la porte, seriez-vous prêts ?», a demandé Jean-Michel Larqué à Mickaël Landreau mardi soir dans l’émission radio « Rothen s’enflamme ». « On est tous les jours un peu plus prêts. S’il vend le club 20 à 25 millions, on est prêts dès demain », a assuré l’ex-international français.

En place depuis 2007, pas sûr que Waldemar Kita cède le club à ce prix-là. A suivre.