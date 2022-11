France 2023 : Le « CLUB XV de France » de la Fédération Française de Rugby sera déployé par l’agence EGG Sports

Aujourd’hui, la Fédération Française de Rugby (FFR) a annoncé avoir retenu l’agence EGG Sports pour concevoir et modéliser le futur « CLUB XV de France », lieu de vie qui sera installé à Paris pour la Coupe du Monde de Rugby 2023.

« Avoir la chance d’accueillir la Coupe du Monde à la maison, nous engage et nous oblige. Nous nous devons de proposer un lieu fort avec une véritable identité. Ce sera un lieu dédié à l’histoire du XV de France en Coupe du Monde et surtout le lieu de rencontre de nos partenaires pendant toute la durée de l’évènement » explique Alexandre Anginot, Directeur Marketing et Commercial de France Rugby, dans un communiqué. « L’agence EGG a su nous séduire par sa capacité à se projeter, mais a surtout compris les challenges qui nous attendaient et a su les traduire opérationnellement. Nous attendons beaucoup de ce travail collaboratif ».

« Faire de ce lieu LA destination immanquable pendant la Coupe du Monde France 2023 »

Au CLUB XV de France, la FFR pourra accueillir ses partenaires et les supporters durant la compétition. « Les attentes et espoirs autour du XV de France sont très élevés dans la compétition, il en va de même autour de ce futur Club XV. L’agence apporte tout son savoir-faire et sa culture de l’expérience et de l’entertainment à la Fédération pour faire de ce lieu LA destination immanquable pendant la Coupe du Monde France 2023″ ajoute Olivier Peulvast, Chief Brand Officer EGG Group et Head of EGG SPORTS.