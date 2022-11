Qatar 2022 – Pour adidas et son ballon connecté, Cristiano Ronaldo n’a pas marqué le but de la tête lors du match Portugal – Uruguay

Au lendemain de la victoire du Portugal contre l’Uruguay lors du second match de poule de la Coupe du Monde 2022, adidas s’immisce dans le but ou non de Cristiano Ronaldo de la tête mèche.

Vainqueur 2-0 de l’Uruguay, le Portugal est officiellement qualifié pour les 1/8e de finale. Une rencontre marquée par l’attribution du premier but de la rencontre (54e) à Bruno Fernandes, au grand dam de CR7.

Pour clore le débat, la FIFA et l’équipementier adidas qui fournit les ballons officiel du mondial ont annoncé qu’il n’y avait eu aucun contact entre le ballon et Cristiano Ronaldo sur le premier but. Comme l’explique notamment le média américain ESPN, la FIFA et adidas ont envoyé un communiqué sur le sujet.

« Dans le match entre le Portugal et l’Uruguay, grâce à la technologie Connected Ball présente dans le ballon de match officiel Al Rihla d’adidas, nous sommes en mesure d’assurer définitivement qu’il n’y a eu aucun contact sur le ballon de Cristiano Ronaldo sur le premier but du match. Aucune force externe sur le ballon n’a pu être mesurée, comme le montre l’absence de battement dans nos mesures. Le capteur IMU 500Hz à l’intérieur du ballon nous permet d’être très précis dans notre analyse ».

Une sortie d’adidas évidemment bien préparée qui permet à la marque aux trois bandes d’offrir une belle publicité à son ballon connecté Al Rihla utilisé au Qatar pour la Coupe du Monde, de nombreux médias reprenant l’information depuis quelques heures.

Le ballon adidas Al Rihla dans sa version connectée est utilisé lors des 64 matchs de la Coupe du Monde Qatar 2022. Un ballon « dopé » à la technologie qui n’est pas commercialisé. Sur le site e-commerce, d’autres versions sont en vente à différents prix.

A l’intérieur du Al Rihla, on retrouve un capteur de mouvement stabilisé au centre du ballon par un système de suspension. Un capteur alimenté par une batterie rechargeable, qui peut être chargée par induction.

L’équipementier adidas l’assurait il y a quelques mois, cette technologie est imperceptible pour les joueurs et n’affecte pas ses performances. Une technologie développée en étroite collaboration avec la FIFA et KINEXON et testée avec un certain nombre de clubs professionnels et lors de compétitions dont la Coupe arabe de la FIFA et la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2021.

Sur les réseaux sociaux, la marque a également alimenté les discussions sur ce sujet, certains rappelant que CR7 était sous contrat avec Nike… (qui est également l’équipementier de Bruno Fernandes).

Adidas have confirmed no contact was made between the World Cup matchball and Cristiano Ronaldo, thanks to a 500Hz IMU sensor and Connected Ball Technology housed in Adidas’s Al Rihla used in the tournament… 👀❌ pic.twitter.com/v9MvtFXnMT — Sky Sports Football (@SkyFootball) November 29, 2022

