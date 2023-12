France Judo lance une campagne de crowdfunding pour financer les projets de sa fondation 

Pour financer les différents projets de la Fondation France Judo, la Fédération française de judo met en place une campagne de dons sur HelloAsso.

En lançant cette campagne de dons, France Judo espère récolter 100 000€. Cet argent servira à financer les projets « solidaires, inclusifs, éducatifs et citoyens à destination des jeunes, des personnes handicapées, malades ou éloignées de la pratique sportive » de la Fondation France Judo.

Des projets qui aideront « à la construction de l’Héritage des Jeux de Paris 2024 et au développement du judo en France ». Chaque donateur pourra également obtenir une déduction d’impôts, 66% du montant du don pour les particuliers, et 60% pour les entreprises. Il est possible de participer à la campagne, qui se termine dans 31 décembre, sur HelloAsso.

