France Télévisions se lance dans le Metaverse à l’occasion des JO d’hiver de Pékin 2022

A l’occasion des JO de Pékin 2022, France Télévisions se lance dans le Metaverse avec un espace social immersif (ESI) dédié au sport et à l’univers de l’émission Stade 2.

« A travers cette expérience, la direction des sports de France Télévisions est heureuse de poursuivre sa politique d’innovation. Cette initiative nous permet de proposer une première expérience concrète dans le Metaverse qui sera riche d’enseignements pour concevoir les contenus sportifs du futur. » explique Laurent-Eric Le Lay, directeur des sports de France TV, dans un communiqué.

A l’aide d’un casque de réalité virtuelle, vous pourrez visiter, avec vos amis, sous forme d’avatar, le studio virtuel de Stade 2 dans un décor hivernal sur la plateforme VRChat. Il est également possible de participer à des activités sportives virtuelles comme une course de ski, une descente en bobsleigh, du tir à la carabine (biathlon) ou encore une chasse au trésor. Un dispositif conçu par la société par la société VRrOOm et présenté en direct sur France 2 il y a quelques jours avec les avatars de Matthieu Lartot et Dimitri Yachvili annonçant le programme rugby autour du Tournoi des 6 Nations.

« Ce premier test, centré autour de composantes sociales et immersives, a pour vocation d’imaginer ce que pourrait être la place d’un diffuseur au sein du futur Metaverse. En utilisant des technologies actuelles et accessibles à tous, il doit permettre de mesurer l’appétence de nos publics pour ces nouveaux formats afin d’orienter notre offre de contenus numériques. Compte tenu de toutes les contraintes du streaming en temps réel et des performances limitées des casques autonomes, cela représente un véritable défi technique pour permettre l’accès au plus grand nombre, alors que les infrastructures préfigurant les futurs Metaverses en sont encore à leurs balbutiements » explique le communiqué. « C’est également l’occasion pour France Télévisions de tester de nouveaux modes de production 100 % numérique et de nouveaux formats d’émissions au sein d’un monde virtuel pour toucher de nouveaux publics plus jeunes en utilisant les codes et les graphismes du gaming. »

Outre l’accès grand public, cet espace proposera également un mode privé pour les équipes de France Télévisions qui pourront tester la production de nouveaux formats.