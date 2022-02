Tennis – Roland-Garros 2022 upgrade les détenteurs d’un billet annexe avec un accès au court Philippe Chatrier (Annexe UP)

Pour cette édition 2022 de Roland-Garros, les licenciés de la Fédération Française de Tennis détenteurs de billets annexes auront bien plus entre leurs mains.

Cette année, le prix d’un billet pour les annexes de « Roland » vous coûtera 34 euros pour la première semaine du tournoi. Mais en l’achetant lors de la vente prioritaire pour les licenciés FFT (du 2 au 9 février 2022), la place baptisée « Annexe Up » vous offrira également la possibilité d’accéder aux tribunes basses du court Philippe-Chatrier !

Annexe UP : une nouvelle expérience réservée en priorité aux licenciés FFT

En début d’année 2020, la Fédération Française de Tennis lançait « Annexe Up » mais avec la crise sanitaire, l’idée a été mise au placard. Deux ans plus tard, l’offre va faire ses débuts.

Pour cette édition 2022, Roland-Garros devrait selon toute vraisemblance faire le plein de spectateurs avec la levée des jauges. Cette année sera donc la grande première du billet « Annexe Up » qui upgrade les fans en possession d’un annexe. Comme le rappelle Ouest-France, le dispositif est un moyen de lutter contre le problème des places vides sur le court central, souvent à l’heure du déjeuner ou en début d’après-midi.

« Ce billet Annexe Up vous permettra d’accéder librement à tous les courts Annexes. Il est également susceptible de vous donner accès aux tribunes basses du court Philippe-Chatrier en placement libre, sous réserve de disponibilité des places et selon l’appréciation de l’organisateur. Cette nouveauté vous est proposée sans supplément de prix par rapport à un billet Annexe « classique ». La Fédération Française de Tennis compte sur votre coopération pour respecter les règles. Si un spectateur détenteur d’un billet court Philippe-Chatrier souhaite accéder à sa place, vous vous engagez à libérer celle-ci et à quitter le court. Le succès de cette expérimentation dépend du respect de votre engagement. La FFT se réserve par ailleurs le droit d’interrompre à tout moment ce dispositif : vous continuerez dans ce cas à bénéficier d’un accès illimité aux courts Annexes comme dans le cadre d’un billet Annexe « classique » » explique la FFT sur le site de la billetterie.

Reste à savoir comment sera géré concrètement le dispositif sur place, aux différentes entrées du court et dans les tribunes. Reste à savoir également si cette offre sera proposée également au grand public qui pourra s’acheter des billets pour le tournoi à partir du 8 mars 2022 (ou 24 février pour les offres premium).

Une chose est sûre, face à la forte demande en billets chaque année, cette initiative ne devrait pas dévaluer le prix des places pour le court central.

