Droits TV Ligue 1 : La Ligue de Football Professionnel (LFP) lance son nouvel appel d’offres des lots de Mediapro (Téléfoot)

En fin de journée, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a annoncé avoir lancé aujourd’hui son nouvel appel d’offres concernant une partie des droits TV de la Ligue 1 Uber Eats et de la Ligue 2 BKT. Les offres sont à déposer le 1er février prochain.

Dans le détail, la LFP relance une consultation concernant uniquement les lots acquis en 2018 par Mediapro pour la chaîne Téléfoot pour un cycle de 3 saisons et demi (à compter du 5 février 2021) soit jusqu’en 2024. La volonté de restitution du lot 3 que Canal+ a racheté à beIN SPORTS (2 matchs par journée) n’a donc pas été pris en considération.

La consultation relative à la Ligue 1 Uber Eats comprend 4 lots* :

• Lot A : 1 match par journée de championnat dont 10 matches de choix 1 (Top 10) et 28 matches de choix 3 avec le grand magazine du dimanche et le magazine bilan.

• Lot B : 7 matches par journée de championnat dont 38 matches de choix 2, 38 matches de choix 5, 36 matches de choix 6 et 152 matches de choix 7 à 10 avec le magazine de présentation de la journée et le magazine du dimanche matin.

• Lot C : Les 3 multiplex des 19e, 37e et 38e journées de championnat, les 2 matches de barrage et le Trophée des Champions.

• Lot D : les magazines en semaine.

La consultation relative à la Ligue 2 BKT comprend 2 lots* :

• Lot A : 8 matches par journée de championnat, les 2 journées multiplex des 37e et 38e journées de championnat avec le magazine tour des stades et le magazine du dimanche matin.

• Lot B : les magazines en semaine.

« Suivant les modalités de la consultation organisée par la LFP, le document de la consultation peut être envoyé par voie électronique sur demande adressée par email avant le 21 janvier 2021 à Monsieur le Président de la LFP, Vincent Labrune à l’adresse suivante : consultation@lfp.fr » précise la LFP dans son communiqué. « Les offres devront être déposées le lundi 1er février 2021 entre 10h et midi en mains propres au siège de la LFP situé 6 rue Léo Delibes, 75116 Paris. »

*Hors matches déjà joués pour la saison 2020/2021 et ceux à venir jusqu’au 5 février 2021.

Quels sont les prix de réserves fixés par la LFP ? Quels seront les diffuseurs à faire acte de candidature ? A quels prix ? Réponse au prochain épisode.