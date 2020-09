Gaël Monfils nouvel ambassadeur des smartphones Oppo

Partenaire de Roland-Garros depuis 2019, la marque de smartphones Oppo a recruté Gaël Monfils comme nouvel ambassadeur jusqu’à la fin d’année 2021.

Pour activer son partenariat avec le Grand Chelem parisien, Oppo organise « Shot of the Night ». Un dispositif « money can’t buy » mis en place par l’agence Havas Sports & Entertainment qui permettra à quelques chanceux de jouer de nuit sur le Simmone-Mathieu le samedi 10 octobre.

Pour tenter de gagner leur place pour l’événement organisé à Roland-Garros, les fans de tennis seront invités à répondre aux défis lancés par le freestyler Stefan Bojic sur TikTok et Instagram Reels. Un influenceur amoureux de tennis récemment mis en avant par Lacoste pour le lancement artistique de sa nouvelle raquette. Dans les allées de Roland, les spectateurs pourront également se rendre sur le stand Oppo pour relever les challenges.

Outre une forte visibilité sur la panneautique ou en parrainant la Netcam (caméra sur le filet), Oppo est également partenaire de la séquence « Shot of the day » qui partage le point du jour sur les réseaux sociaux du tournoi.

See the Shot of the day by @OPPO ! #OPPOxRG20 pic.twitter.com/nK6i1luyE2

— Roland-Garros (@rolandgarros) September 27, 2020