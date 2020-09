Stefano Domenicali nouveau Président de la Formule 1 dès janvier 2021

En fin de semaine dernière en marge du Grand Prix de Formule 1 de Russie, Liberty Media a officialisé l’arrivée de Stefano Domenicali en tant que nouveau Président et CEO de la F1 à partir de janvier 2021.

Chase Carey, actuellement en poste depuis le rachat de la F1 par Liberty Media, prendra le poste de Président non exécutif. « Chase a fait un travail phénoménal à la tête de la F1 » a commenté Greg Maffei, président et chef de la direction de Liberty Media, dans un communiqué. « Stefano apporte une riche histoire de succès en F1 chez Ferrari et dans l’industrie automobile en général chez Audi et Lamborghini ».