Genius Sports lance « FanHub ID »

Hier, la société Genius Sports a annoncé le lancement de FanHub ID, un service dédié aux acteurs du sport pour les aider à encore mieux connaitre leurs audiences et les monétiser.

Grâce à une technologie basée sur l’intelligence artificielle (IA), la solution « respectueuse de la confidentialité » Genius Sports et FanHub ID veulent « révolutionner la publicité et le marketing sportif ».

« FanHub ID a un impact immédiat sur les clients actuels de Genius Sports en les aidant à mieux comprendre leur public et à étendre leurs investissements en sponsoring au-delà de leur contenu détenu et exploité », déclare Josh Linforth, directeur des revenus chez Genius Sports. « Les propriétaires de contenu sportif auront enfin les informations dont ils ont besoin pour susciter un engagement plus profond et trouver les fans les plus précieux du futur. »

En exploitant de nombreuses données sur tous les appareils, Genius Sports crée des profils pour chaque fan en fonction de leurs sports préférés, leurs consommations et leurs engagements.