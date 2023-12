Meta-Stadiums lance sa plateforme metaverse « football » avec MeetKai

Le metaverse n’a pas fini d’attirer les projets. Dernier exemple en date avec la plateforme Meta-Stadiums qui s’associe à MeetKai.

À travers la plateforme métaverse de MeetKai, les utilisateurs peuvent se balader avec un avatar 3D dans les alentours d’un stade, profiter de l’ambiance d’un jour de match et même assister à une rencontre dans le futur.

Avec un casque VR ou plus simplement sur son ordinateur ou téléphone, les utilisateurs pourront par exemple faire du shopping virtuel pour en faire des objets de collections. Quelques matchs sont pour le moment archivés et accessibles aux utilisateurs. Il est possible de s’asseoir où vous le voulez, en tribune de presse ou en loges VIP.

« Notre objectif ultime est de rendre le métaverse accessible au monde entier d’une manière pratique et conviviale, sans aucune barrière à l’entrée », explique Delence A. Sheares Sr., PDG de Meta-Stadiums, dans un communiqué. ‘Le football est le sport n°1 au monde qui relie diverses cultures, régions, nations ».

Reste à savoir si cette plateforme parviendra à s’imposer dans le paysage concurrentiel du Metaverse et de la réalité virtuelle dans le sport en signant quelques contrats… L’eSport pourrait également être un terrain de jeu privilégié.

Il y a quelques semaines, la franchise NBA des Charlotte Hornets lançait son shop virtuel sur MeetKai.

