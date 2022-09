Georges St-Pierre Président du Jury SPORTEL Awards 2022

En marge du prochain SPORTEL Monaco qui se déroulera du 24 au 26 octobre prochain, événement de référence pour les dirigeants de l’industrie du sport business, l’ancien athlète UFC Georges St-Pierre sera le Président du Jury SPORTEL Awards 2022.

Créé en 1990, SPORTEL Awards met à l’honneur les plus grands athlètes internationaux de toutes disciplines confondues.

Les Podiums d’Or Georges Bertellotti récompenseront les meilleures vidéos de l’année, celles qui mettent en valeur de manière créative le geste sportif, les records sportifs historiques et la beauté du sport, et Le Prix du Livre Renaud de Laborderie distinguera le plus bel ouvrage sportif. Les Prix seront décernés à l’occasion de la prestigieuse cérémonie des SPORTEL Awards, lundi 24 octobre au Grimaldi Forum.

« Georges St-Pierre est une véritable légende du MMA, un athlète aux performances exceptionnelles qui s’est illustré durant toute sa carrière par sa détermination, son humilité et par ses forces morale et physique. C’est un athlète aux qualités humaines rares. Je suis très heureux et fier qu’il ait accepté de présider le jury d’experts, qui désignera les plus belles images de sport de l’année, » précise Laurent Puons, Vice-Président Délégué de Monaco Mediax, dans un communiqué.

« En plus des missions qui me sont confiées, celles de présider le jury et de départager les plus belles images, c’est avant tout pour moi une aventure humaine qui s’annonce exceptionnelle. L’occasion unique de retrouver dans un même lieu, les plus grands champions dans leurs disciplines respectives, pour échanger sur notre passion et nos valeurs communes », a ajouté le québécois Georges St-Pierre, l’un des premiers athlètes 2.0.

Plus qu’une vingtaine de jours pour inscrire vos oeuvres à la compétition des Sportel Awards qui récompensera les séquences, programmes, publicités, innovations et livres de sport les plus marquants de l’année ! 🏆 Inscriptions : https://t.co/kHDlDCiSwJ #SportelAwards pic.twitter.com/wzA3cKmJQw — SPORTEL AWARDS (@sportel_awards) September 1, 2022

A lire aussi