Le Toulouse FC annonce sa nouvelle recrue Theocharis Tsingaras avec une vidéo « marabout » et l’aide de Mon Petit Gazon (MPG)

Au lendemain de la défaite (0-3) contre le Paris Saint-Germain au Stadium, le Toulouse Football Club a officialisé l’arrivée de Theocharis Tsingaras.

Pour annoncer ce transfert, le Téfécé, habitué à une communication décalée et réactive, a mis en scène son nouveau joueur dans une vidéo surfant sur l’actualité « Marabout » (en référence à l’affaire Pogba).

On a fait appel à nos potes de @MonPetitGazon pour trouver notre nouvelle recrue du #Mercato ✍️ Et on n’a pas trop compris, mais elle était comme… possédée 🤔 https://t.co/ZzIIFMsiBy#MaraboutToujours 😈 pic.twitter.com/HJqCjSrFdN — Toulouse FC (@ToulouseFC) September 1, 2022

« Attention à ne pas trop regarder la vidéo, vous serez peut-être maraboutés vous aussi » – Martin Jaglin

Une pastille vidéo dans laquelle est mis en avant Mon Petit Gazon (MPG) et son co-fondateur Martin Jaglin. « MPG et le TFC partagent 2 choses assez fortes : le goût pour les com’ décalées – parce que le foot se prend souvent trop au sérieux – et la passion pour la data, eux pour recruter, nous pour faire tourner notre jeu » nous précise Martin Jaglin. « On s’est donc naturellement rapprochés pour imaginer cette annonce de transfert qui rebondit sur le mème de la semaine, le marabout, un nouvel ovni de la culture foot. Attention à ne pas trop regarder la vidéo, vous serez peut-être maraboutés vous aussi. »

Oups.. désolé @ToulouseFC Pour nous rattraper, on vous fait gagner le maillot sur MPG 😈 ⚔️ https://t.co/vIaqyVG6C7 https://t.co/KeFCjfOtml — Mon Petit Gazon ⚽️ (@MonPetitGazon) September 1, 2022

