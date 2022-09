La Fédération Française de Judo mise sur le chef Thierry Marx pour son clip de rentrée

Pour cette rentrée 2022 et sa nouvelle campagne de communication, la Fédération Française de Judo a décidé de miser sur le chef étoilé et ceinture noire Thierry Marx.

« Tourné en avril dernier au Parc oriental de Maulévrier (49) lors de la floraison des cerisiers puis à l’Institut du Judo (75) par le Service communication de France Judo, le clip est axé sur les différentes étapes de la vie d’un judoka. Des premiers pas sur le tatami au passage des grades, de la pratique loisir à l’enseignement, tous les aspects de la vie d’un judoka sont abordés dans ce court métrage allégorique qui invite au voyage » explique France Judo dans son communiqué.

D’une durée de 5 minutes, le clip a déjà enregistré plus de 100 000 vues cumulées en 24 heures.

« Le judo n’est pas un sport comme un autre. C’est un sport éducatif pour les enfants et contrairement à la plupart des sports, il laisse une marque indélébile chez ceux qui l’ont pratiqué » ajoute Stéphane David, Directeur de la Communication de France Judo et réalisateur du clip. « Pour cette campagne de rentrée, nous avons produit des clips digitaux pour valoriser le judo mais nous avions aussi l’intention de produire un clip esthétique pour valoriser « une vie de judoka ». Nous avons eu le bonheur de tourner dans un lieu extraordinaire, le Parc de Maulévrier et compter sur un narrateur et ambassadeur exceptionnel, Thierry Marx »

