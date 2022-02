« Dong Dong », l’influenceuse virtuelle conçue par Alibaba pour les Jeux Olympiques d’hiver de Pékin 2022

Partenaire TOP du Comité International Olympique (CIO), le groupe chinois Alibaba profite des JO d’hiver de Pékin 2022 à domicile pour mettre en avant sa technologie avec la création d’une influenceuse virtuelle.

Surnommée « Dong Dong » (qui signifie hiver) l’avatar virtuel développé par Alibaba DAMO Academy peut interagir avec le public par écran interposé.

Grâce aux technologies du cloud computing et de l’IA, Dong Dong parle et agit presque comme un humain et semble donner un peu de vie au fonctionnement des Bots informatiques que nous connaissons.

“Notre objectif est d’utiliser la technologie cloud pour donner aux J.O. de Pékin une avance numérique tout en rendant cette technologie plus accessible car elle permettra d’accéder aux services de la plateforme de e-commerce de manière créative et interactive », explique Xiaolong Li, responsable du service Alibaba Virtual Human & Intelligent Customer Service, dans un communiqué. “Nous avons développé Dong Dong pour qu’elle crée une relation ludique avec le public et permette un meilleur engagement avec les jeunes. »

Un bot virtuel qui est notamment visible sur les site chinois Taobao Live et les autres plateformes e-commerce et live streaming du groupe Alibaba.

« Comme nous continuons à innover et à créer de nouveaux formats d’engagement, nous espérons appliquer ces technologies à d’autres jeux ou événements sportifs mondiaux à l’avenir, afin que les consommateurs du monde entier puissent bénéficier de ces innovations basées sur le cloud. » ajoute Chris Tung, directeur du marketing du groupe Alibaba.

