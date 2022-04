Tennis – Retour sur les meilleures publicités de Jo-Wilfried Tsonga

Hier, Jo-Wilfried Tsonga a annoncé la fin de sa carrière professionnelle à l’issue de Roland-Garros 2022 dans un vidéo postée sur ses réseaux sociaux.

Quelques semaines après l’annonce plus surprenante de la joueuse australienne Ash Barty, c’est au tour de Tsonga d’officialiser son retrait des courts de tennis. Sur le circuit ATP et en Grand Chelem, le tennisman français aura empoché quelques 22,4 millions de dollars de prize money.

Lors des Internationaux de France de Tennis, Jo-Wilfried Tsonga, âgé de 37 ans, s’offrira un dernier moment de communion avec le public de la Porte d’Auteuil. Frissons garantis.

« Pour mon après-carrière, je n’ai pas envie de me tourner les pouces chez moi dans mon canapé, j’ai envie de développer des choses et de susciter des vocations, me sentir utile » nous précisait Jo-Wilfried Tsonga, il y a un peu plus d’un an lors de l’inauguration d’un complexe de padel à Lyon lancé par All In Group.

Les publicités de Jo-Wilfried Tsonga

Tout au long de sa carrière, l’athlète français a su séduire les sponsors et a travaillé avec de nombreuses marques comme Babolat, adidas, Rolex, Kinder (Ferrero), Hubside, Rexona Men, Forté Pharma, Bastide Médical, Divacore, Capri-Sun, BNP Paribas,…

En attendant de pouvoir vivre la dernière de Tsonga à Roland, nous vous proposons de redécouvrir les principales publicités tournées lors de sa carrière.

Evidemment, Kinder Bueno restera certainement la marque la plus associée au joueur français. Pour We Love Tennis, Tsonga était revenue sur ces publicités TV. « Je ne regrette pas du tout de l’avoir faite, cela a été un véritable carton, d’ailleurs, si je l’avais su avant, j’aurais signé un autre type de contrat [rires]. En tout cas, cela ne m’a pas desservi ; bien au contraire, cela a participé à ma notoriété. Alors c’est vrai qu’avec le recul on peut en rire, mais en fin de compte, cela m’a fait beaucoup plus de bien que de mal. »

Kinder Bueno

Face à l’ampleur prise par la publicité, Kinder avait réalisé une nouvelle campagne en 2013 tournant en dérision les dialogues de la précédente.

Hubside

Rexona

Forte Pharma vitalité 4G

adidas

Divacore

Capri-sun

Babolat

