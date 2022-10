i-Run accélère accueille de nouveaux investisseurs à son capital

GENEO Capital, et plusieurs autres investisseurs, ont conclu un accord pour une entrée au capital de la société i-Run. L’objectif ? Installer la marque au premier plan des distributeurs de chaussures de course, en profitant des JO de Paris en 2024.

Avec une part de marché de 22% sur le segment chaussures, i-Run s’est installé ces dernières années comme l’un des principaux revendeurs running, trail, outdoor, fitness et athlétisme en France. Pour l’exercice en cours, i-Run vise les 110 millions d’euros de chiffre d’affaires.

En plus de son site internet i-run.fr, la société détient 10 boutiques physiques à travers le pays. Suite à l’officialisation de ce contrat via un communiquer, i-Run va donc recevoir une aide conséquente.

Eximium, MACSF et Bpifrance, qui avait déjà accompagné le groupe en 2015, intègrent ce pool d’investisseurs. Avec un apport « d’une centaine de millions d’euros », cet accord à un but très précis. Permettre de développer et accompagner le développement d’i-Run. De nombreux projets sont déjà en cours.

Nouvelles boutiques, nouveaux modèles et accompagner au mieux les clients via une stratégie e-commerce, voici ce que laisse entrevoir la marque. i-Run veut tirer profit des Jeux Olympiques de Paris 2024, pour renforcer son implantation en France, et à Paris notamment.