Inetum fait appel à Marc-Antoine Le Bret pour activer son partenariat avec le PSG Handball

Sponsor Majeur du PSG Handball, la société Inetum a récemment activé son partenariat avec le club parisien en faisant appel à l’humoriste Marc-Antoine le Bret.

Le sponsoring sportif offre de nombreuses possibilités pour les sociétés. Outre la communication externe, un partenariat sportif peut également être utilisé en interne et en B2B.

Lors du match de Lidl Starligue contre Montpellier le 17 avril dernier, Inetum a proposé à ses collaborateurs mais aussi à ses clients une expérience digitale baptisée « Digital Sport XP » offrant une immersion au plus près du terrain du PSG Handball avec une expérience privilégiée et un duo de commentateurs inédit : Daniel Narcisse et Marc-Antoine Le Bret.

« Cette relation de proximité nous a permis d’offrir un format inédit à nos collaborateurs et nos clients, amateurs ou fans de sports, pour assister à une rencontre de très haut niveau et retrouver l’atmosphère du stade le temps d’un match » précise Vincent Rouaix, Président Directeur Général d’Inetum, dans un communiqué.

« Dans le contexte actuel, je suis certain que cela a permis aux collaborateurs et aux clients d’Inetum de vivre de manière privilégiée toutes les émotions du sport lors d’une rencontre importante dans la course au titre » ajoute Jean-Claude Blanc, Directeur général délégué du PSG.