Sponsoring – Gfi devient Inetum et renouvelle son partenariat avec le PSG Handball jusqu’en 2024

À l’occasion du match de Lidl Starligue entre le PSG Handball et le FENIX Toulouse Handball en fin de semaine dernière au Stade Pierre de Coubertin, le club parisien a dévoilé son « nouveau » sponsor maillot principal.

En réalité, il s’agit plutôt d’un nouveau flocage puisque le partenaire reste le même. La société Gfi Informatique, sponsor du PSG Handball depuis 2012, a récemment changé de nom pour devenir Inetum ( « croissance » en latin). Un groupe qui a réalisé un chiffre d’affaires de 2,3 milliards d’euros en 2019.

« Ce rebranding incarne notre positionnement de leader, expert du digital flow. C’est une étape charnière pour le Groupe et son développement futur. » assure Vincent Rouaix, Président Directeur Général d’Inetum. Vendredi soir, le PSG Handball et la société deservices et de solutions digitales ont profité du reveal du nouveau flocage pour annoncer également la prolongation du contrat jusqu’au moins 2024.

Outre la présence du logo d’Inetum sur les maillots de Nikola Karabatic et ses coéquipiers, la société a également obtenu le « Naming » de l’espace VIP « Inetum Executive Lounge ».