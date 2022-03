Intersport prolonge avec l’Equipe de France de Football jusqu’en 2024

Ce matin, la Fédération Française de Football (FFF) a officialisé le renouvellement de son partenariat avec Intersport jusqu’en 2024.

Depuis 2017, l’enseigne d’articles de sport est le distributeur officiel des Equipes de France. Un statut que va donc conserver Intersport pour encore deux ans. « Notre objectif premier à travers ce partenariat est de rendre le football toujours plus accessible avec des actions concrètes auprès des licenciés pour faciliter leur pratique. Car nous croyons fortement au pouvoir du football. Il est un formidable vecteur de lien social et de mixité » explique Jacky Rihouet, Président d’Intersport France et Belgique, dans un communiqué. « Le sport est le plus bel ambassadeur du mieux vivre ensemble, un combat qui nous est cher, et ce partenariat sera pour nous une formidable opportunité de le prouver ».