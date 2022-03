Rugby – Un carton d’audience pour France 2 avec le match France – Angleterre et le Grand Chelem des Bleus

La victoire du XV de France face à l’Angleterre (25-13), synonyme de Grand Chelem dans ce Tournoi des 6 Nations, a réuni en moyenne près de 9 millions de téléspectateurs sur France 2 samedi soir (21 heures). Avec en prime un pic d’audience à 10,5 millions. Un carton !

L’attente était grande autour de XV de France. Douze ans que les Bleus n’avaient pas réalisé de Grand Chelem dans le Tournoi des 6 Nations. Les quatre premières victoires françaises ont donc donné envie aux téléspectateurs de suivre le dénouement de ce Tournoi 2022.

Un pic à 10,5 millions de téléspectateurs

C’est pourquoi les fans ont été nombreux devant leur petite lucarne samedi soir : 8,95 millions de téléspectateurs en moyenne (38,9 % de part d’audience), ont regardé sur France 2 la victoire (25-13) des hommes de Fabien Galthié face aux Anglais.

Un pic à 10,5 millions de téléspectateurs a même été enregistré. Il s’agit là d’un record d’audience pour un match du Tournoi de 6 Nations.

Éric Di Meco n’a pas fait le poids

La chaîne publique a largement remporté la bataille des audiences du samedi soir, devant The Voice sur TF1 (3,88 millions téléspectateurs de moyenne), malgré la participation exceptionnelle de l’ancien footballeur Eric Di Meco.

Le XV de France n’en finit plus de séduire les Français. Une semaine plus tôt, le succès en prime time à Cardiff contre le Pays de Galles (13-9), avait déjà réuni 6,88 millions de téléspectateurs (30,7 % de part d’audience) sur France 2. Cette belle série d’audience pour les Bleus avait été lancée avec le succès retentissant face aux All Blacks en novembre 2021.

Quand on sait que la France accueillera, chez elle, la Coupe du monde 2023, on peut imaginer de nouveaux records d’audience à venir, cette fois-ci sur les antennes du Groupe TF1 qui a fait l’acquisition des droits.

