La Ligue de Football Professionnel (LFP) entre en négociations exclusives avec CVC pour sa société commerciale

En début d’après-midi, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a annoncé la décision prise ce matin par le conseil d’administration concernant l’étude des dossiers reçus pour la création d’une société commerciale et l’entrée de nouveaux investisseurs.

Dans un communiqué, la LFP indique l’entrée en négociations exclusives avec la société d’investissement CVC, « à l’issue d’un processus concurrentiel et après revue détaillée des offres fermes reçues ».

13% pour 1,5 milliard d’euros

« Cette opération permettrait à la LFP de céder 13% de la nouvelle société commerciale en contrepartie d’1.5 milliard d’euros, valorisant ainsi la société commerciale à 11.5 milliards d’euros. Une annonce sera faite lors de la signature de la documentation définitive qui devrait intervenir dans les prochaines semaines » ajoute la LFP. Reste à savoir comment seront utilisés ses fonds par la Ligue 1 Uber Eats et les clubs.

Comme le précisait L’Equipe il y a quelques jours, 4 fonds d’investissement étaient encore en course avec CVC, Oaktree, Silver Lake et Hellman and Friedman.

Ces dernières années, le fonds CVC a investi dans le sport avec des prises de participation dans Six Nations Rugby, dans le volleyball mondial auprès de la FIVB ou encore dans le football espagnol avec LaLiga.