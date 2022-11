Interview : Dan Malafosse, Directeur de Dégustation Box qui lance des coffrets gastronomiques sous licence « France Rugby »

Joueur de rugby passé notamment par Brive, Dan Malafosse mène en parallèle de sa carrière (Montauban) un projet d’entreprise avec la Dégustation Box, coffret gastronomique dont il est le Directeur.

S’appuyant sur le magazine « Gourmets de France », la Dégustation Box a été lancée en 2019 et s’appuie sur de grands noms de la gastronomie, chefs cuisiniers, MOF, pâtissiers, sommeliers…

Il y a quelques semaines, Dégustation Box a lancé des coffrets gastronomiques sous licence « France Rugby » (de 55 à 300€) dans le cadre d’un partenariat avec la Fédération Française de Rugby signé jusqu’en 2025. L’occasion pour les amateurs de ballon ovale de découvrir le meilleur de nos terroirs avec des vins, foie-gras, terrines, confitures et autres sucreries chocolatées des lyonnais Bernachon et Bouillet.

A cette occasion, nous avons posé quelques questions à Dan Malafosse.

« Dans ce projet, nous conjuguons mes deux passions la gastronomie et le rugby…. Un vrai plaisir ! »

Sport Buzz Business : Pouvez-vous nous présenter la Dégustation Box ?

Dan Malafosse : La Dégustation Box est la box des Chefs et des Meilleurs ouvriers de France. En effet, tous les produits présents dans nos coffrets sont soit testés et approuvés par nos experts du goût soit élaborés par eux mêmes. Nous sommes très présents dans le monde de l’entreprise et CSE (comités sociaux et économiques) car nous personnalisons absolument toutes nos offres. Pour le grand public, nous sommes présents via notre site web, celui de la boutique France rugby et enfin celui de Smartbox.

SBB : Depuis combien de temps proposez-vous l’offre « France Rugby » ?

DM : Nous avons fait le grand lancement des box France Rugby pendant la tournée d’automne, début Novembre.

SBB : Que vous apporte ce partenariat de licence ?

DM : Nous sommes fiers de pouvoir être présents au sein des produits France rugby car ce sport résonne dans ma vie depuis toujours avec mon père puis moi qui joue encore à Montauban. Dans ce projet, nous conjuguons mes deux passions la gastronomie et le rugby…. Un vrai plaisir ! Le rugby est dans ma vie depuis toujours. Le rugby représente beaucoup tant par l’amour que j’ai de ce jeu et de ce qu’il m’apporte aujourd’hui dans le développement de mon projet.

SBB : Quelle est l’offre « France Rugby » ?

DM : L’offre France rugby reprend les critères de qualité de la Dégustation box avec les produits testés ou élaborés par les chefs ainsi qu’une gamme étoffée estampillée « 3eme mi-temps ».

SBB : Qu’est-ce qui vous a poussé à lancer Degustation Box au-delà de l’histoire familiale ?

DM : La dégustation box était un vrai challenge que je souhaitais relever lorsque je suis rentré de Pau pour rejoindre mon club formateur et la maison familiale. En effet, une fois à Brive, il m’était important de me créer un prénom pour ne plus être le fils de … je voulais avoir une légitimité dans ce que je pouvais faire.

SBB : Quel est le business model de Degustation Box ?

DM : Nous sommes principalement présents dans l’accompagnement des CSE et évènements d’entreprises. Nous travaillons quasiment exclusivement de la personnalisation. Il est primordiale pour moi d’avoir un niveau de service au niveau de la qualité des produits que je propose.

SBB : Pouvez-vous nous détailler votre réseau de distribution ?

DM : Concernant la distribution nous privilégions les rendez-vous physiques car nous sommes énormément attachés à l’humain et aux contacts. De plus, il m’est important de bien comprendre les attentes des personnes avec qui je travaille. Enfin, pour le client unique, nous sommes présents dans les boutiques de France Rugby, de Smartbox, sans oublier notre site internet.

SBB : Un mot sur votre partenariat avec Smartbox ?

DM : Nous avons débuté notre partenariat avec Smartbox pendant le covid et ils souhaitaient lancer les produits en livraison. Depuis, notre partenariat ne cesse de croitre. Nous en sommes très satisfaits.

« La seule difficulté que je rencontre c’est d’arriver à garder un équilibre entre rugby-box et vie privée »

SBB : Outre France Rugby, avez-vous d’autres partenariats dans le sport ? Des discussions en cours ?

DM : Nous sommes en discussions dans plusieurs autres sports mais nous ne pouvons pas en dire plus.

SBB : Concernant les produits mis en avant, comment gérez-vous les éventuelles concurrences entre les artisans d’un même secteur lors de la confection de l’offre ?

DM : Non aucune difficulté car je ne sélectionne pas. Les Chefs et MOF sélectionnent, approuvent mais ne vendent pas du coup il n’y a pas de difficulté. Et nous essayons de faire travailler tous le monde à peu près pareil.

SBB : Quelles difficultés rencontrez-vous au quotidien dans votre activité professionnelle ?

DM : La seule difficulté que je rencontre c’est d’arriver à garder un équilibre entre rugby-box et vie privée.

SBB : Que peut-on vous souhaiter pour les 5 années à venir ?

DM : Que ce soit sur le moyen ou long terme je souhaite continuer à apprendre et prendre du plaisir dans ce que je fais !