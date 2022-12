EDF réaffirme ses ambitions écologiques autour des Jeux Olympiques de Paris 2024

EDF a publié il y a quelques jours une vidéo à l’approche des Jeux Olympiques de Paris 2024. L’objectif est clair, réaffirmer la volonté du groupe de faire de ces JO les plus « responsables de l’histoire ».

Les Jeux olympiques commencent dans 2 ans et c’est déjà le moment d’en afficher les objectifs. C’est en tout cas ce qu’a fait l’entreprise EDF. Le producteur et fournisseur d’électricité en France et en Europe, est un des « partenaires premium » des jeux de Paris. Le désir d’EDF et de Paris 2024 est donc de rendre ces JO les plus responsables en terme d’écologie de l’histoire.

Dans ce spot, EDF met en scène certains employés du groupe ainsi que des athlètes de la team EDF comme Florent Manaudou. Le tout pour afficher un objectif commun entre EDF et Paris 2024 : faire de ces jeux « les plus responsables de l’Histoire, inclusifs et durables ». Dans 2 ans, EDF approvisionnera le siège du comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 ainsi que des sites de compétitions avec une énergie renouvelable.

À lire aussi